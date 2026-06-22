В Башкирии за неделю уровень рек поднялся из-за сильных дождей

Уровень реки Уфы у Шакши увеличился на 66 сантиметров за неделю. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии за последнюю неделю уровень воды в реках значительно вырос из-за большого количества осадков, выпавших в виде дождей. По данным Башгидромета, река Белая у Уфы за период с 14 по 21 июня поднялась от -49 до +31 сантиметра, а у Стерлитамака – со 117 до 137 сантиметров. Уровень реки Уфы у Шакши за эту же неделю увеличился на 66 сантиметров.

Специалисты отмечают, что высокий уровень воды в реках улучшает условия судоходства, работу оросительных систем и водозаборов, что особенно важно для сельского хозяйства республики. В ближайшие дни гидрологи продолжат следить за ситуацией.

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