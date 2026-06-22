В Башкирии за месяц услуги погребения подорожали на 8,7%

В мае погребение в Башкирии стало дороже на 8,7%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Башстат опубликовал данные об изменении средних потребительских цен в республике за май. Среди всех бытовых услуг самое заметное подорожание показали услуги погребения, которые выросли в цене сразу на 8,7 процента по сравнению с апрелем.

При этом по итогам 2025 года стоимость погребения в Башкирии оставалась ниже среднероссийского уровня: в республике такие услуги стоили около 10,74 тысячи рублей, тогда как в целом по стране – 13,82 тысячи рублей, по данным Министерства ЖКХ России.

Причины майского скачка цен в отчёте не уточняются.

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