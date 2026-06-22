Синоптики обещают в Башкирии на новой неделе сильные дожди, грозы и град

Во вторник и среду температура опустится до +18-23, ночью +12-17. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Башкирии на начало новой недели – с 22 по 24 июня. В понедельник ожидаются кратковременные дожди, местами сильные и очень сильные, а также ливни с грозами, днём в отдельных районах возможен град. Ветер будет дуть с юго-запада умеренно, но при грозе возможны шквалистые усиления до сильного. Температура ночью составит от +13 до +18 градусов, днём воздух прогреется до +20-25 градусов.

Во вторник и среду характер погоды существенно не изменится, так как по-прежнему будут идти кратковременные дожди, местами сильные, с грозами, а днём в отдельных районах также не исключён град. Ветер сменится на западный, останется умеренным, при грозе – шквалистым. Ночная температура немного опустится – до +12-17 градусов, а дневная понизится до +18-23 градусов.

В МЧС рекомендуют быть осторожными на дорогах и избегать открытых пространств во время грозы.

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