В Башкирии скорость ветра усилится до 26 метров в секунду

Сильный ветер может вырывать деревья с корнем Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Башкирию надвигается ураган с сильным ветром, грозами, ливнями. В Госкомитете республики по ЧС рассказали, что в восточных районах скорость ветра может достигать 26 метров в секунду, поэтому стоит быть максимально осторожными, выходя на улицу.

По словам спасателей, если ураган застал вас на улице, лучше зайти в подъезд или спуститься в подземный переход. Если же укрыться негде, то держитесь подальше от деревьев, линий электроопор, столбов и рекламных щитов. И, конечно же, не забывайте о правилах пожарной безопасности.