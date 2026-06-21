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НовостиЧто происходит21 июня 2026 16:32

В Башкирии скорость ветра усилится до 26 метров в секунду

Спасатели предупреждают, что необходимо держаться подальше от деревьев и столбов
Яна БАЗЕКИНА
Сильный ветер может вырывать деревья с корнем

Сильный ветер может вырывать деревья с корнем

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Башкирию надвигается ураган с сильным ветром, грозами, ливнями. В Госкомитете республики по ЧС рассказали, что в восточных районах скорость ветра может достигать 26 метров в секунду, поэтому стоит быть максимально осторожными, выходя на улицу.

По словам спасателей, если ураган застал вас на улице, лучше зайти в подъезд или спуститься в подземный переход. Если же укрыться негде, то держитесь подальше от деревьев, линий электроопор, столбов и рекламных щитов. И, конечно же, не забывайте о правилах пожарной безопасности.