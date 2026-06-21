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НовостиЧто происходит21 июня 2026 15:42

Вышел из дома и не вернулся: в Уфе волонтеры ищут пропавшего 66-летнего мужчину

О судьбе Завиля Газизова ничего не известно с 19 июня
Яна БАЗЕКИНА
Фото: "Лиза Алерт"

Фото: "Лиза Алерт"

В Уфе волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках пропавшего мужчины. 19 июня 66-летний Завиль Газизов вышел из дома, но обратно так и не вернулся. Уже двое суток родные ничего не знают о его местонахождении.

Приметы: рост 170 см, среднее телосложение, светло-карие глаза, обрит налысо.

Был одет: черная футболка (предположительно), черные шорты и черные тапочки.

Если вы знаете, где может находиться Завиль Газизов, просьба немедленно сообщить поисковикам по номеру 8(800)700-54-52 или в полицию. Также требуются добровольцы, чтобы организовать поиски по городу.

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