В мэрии пообещали отремонтировать дорогу перед стелой при въезде в Уфу

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уфимцы пожаловались на разбитую дорогу на въезде в город возле стелы. Свое обращение они оставили на странице главы региона Радия Хабирова в соцсетях.

- Прямо на въезде в Уфу прямо возле стелы начинается давно убитая дорога. Перед гостями города должно быть неудобно. Тоже самое и на выезде тут же на перекрестке. Участок 500 метров находится в плачевом состоянии уже много лет, и ничего не меняется, - рассказывает Рафис Х.

На обращение сразу же отреагировали в Управлении по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений.

- В строительном сезоне 2026 года по муниципальному контракту мы восстановим асфальтовое покрытие Затонского шоссе на участке от стелы до улицы Михайловской, - заверил замначальника Управления Ильшат Фахрутдинов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.