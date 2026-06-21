Два врача из Башкирии стали лауреатами премии «Дарующие жизнь»

Фото: vk.com/agnazarov

Два врача из Башкирии стали лауреатами общественной премии «Дарующие жизнь». Об этом в День медицинского работника рассказал премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров у себя на странице в соцсетях.

В Москве в эти дни проходит форум благотворительного фонда «Дети+». Организаторы форума отметили неоценимую помощь нашей республики детям с социально значимыми заболеваниями, включая маленьких пациентов, у которых при рождении диагностировали ВИЧ. Лауреатами почетной премии стали главврач Республиканского Центра СПИД Айгуль Галиева и врач-педиатр Изолина Биглова.

- Это признание не только двух сильных специалистов, но и всей команды - врачей, психологов, социальных работников, педагогов. Здесь мало просто профессионализма, здесь нужно большое сердце, - подчеркнул Андрей Назаровю

Напомним, что с начала работы Центра СПИД в Башкирии у матерей со статусом ВИЧ родились 6260 детей, причем 5382 ребенка снята с учета, поскольку они полностью здоровы. На сегодняшний день в республике 229 маленьких пациентов получают высокоэффективную терапию.

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