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НовостиЧто происходит21 июня 2026 10:41

Борт с вахтовиками из Уфы совершил вынужденную посадку в Сургуте

По предварительным данным, причиной стала неисправность крыла самолета
Яна БАЗЕКИНА
Обстоятельства инцидента проверит транспортная прокуратура

Обстоятельства инцидента проверит транспортная прокуратура

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сургуте совершил вынужденную посадку вахтовой самолет из Уфы. Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, воздушное судно следовало в Игарку, но по техническим причинам ему пришлось приземлиться в сургутском аэропорту в 6.10 по местному времени. По предварительным данным, причиной вынужденной посадки могла стать техническая неполадка в крыле. К счастью, приземление произошло гладко, никто из пассажиров не пострадал. Позже борт отправился дальше по месту назначения.

Сейчас транспортная прокуратура проверяет причины и обстоятельства инцидента.

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