Борт с вахтовиками из Уфы совершил вынужденную посадку в Сургуте

Обстоятельства инцидента проверит транспортная прокуратура Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сургуте совершил вынужденную посадку вахтовой самолет из Уфы. Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, воздушное судно следовало в Игарку, но по техническим причинам ему пришлось приземлиться в сургутском аэропорту в 6.10 по местному времени. По предварительным данным, причиной вынужденной посадки могла стать техническая неполадка в крыле. К счастью, приземление произошло гладко, никто из пассажиров не пострадал. Позже борт отправился дальше по месту назначения.

Сейчас транспортная прокуратура проверяет причины и обстоятельства инцидента.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.