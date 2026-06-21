В любой момент может возникнуть судорога: жителям Башкирии рассказали, почему купание и алкоголь несовместимы

Ежегодно в Башкирии происходят десятки смертей на воде, большинство из них - из-за употребления спиртного Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Госкомитете Башкирии по ЧС напомнили, почему запрещено купаться в нетрезвом виде. С приходом жаркой погоды все больше людей устремляется на пляж, и некоторые берут с собой алкоголь. Спасатели повторяют: это может быть смертельно опасно. Дело в том, что под воздействием спиртного сосуды расширяются, а в холодной воде происходит резкий спазм, который может спровоцировать судорогу. Кроме того, алкоголь значительно снижает реакцию, поэтому человек может не рассчитать свои силы, заплыть слишком далеко, а на обратном пути выдохнуться.

Также необходимо помнить, что купаться можно только в официально разрешенных для этого местах, где дежурят спасатели, есть разметки и безопасное дно. Если с вами дети – ни в коем случае ни на минуту не оставляйте их без присмотра.

Напомним, что 19 июня в Уфе на пляже рядом с базой отдыха «Лукоморье» утонул 19-летний парень. По словам очевидцев перед тем, как зайти в воду, он употреблял алкоголь.

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