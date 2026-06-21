Башкирия приняла участие в Российско-Китайской конференции в Тайюане

Фото: vk.com/m.bolytcheva

На днях в Тайюане состоялась Российско-Китайская конференция, посвященная сотрудничеству в области промышленных и логистических цепей поставок. В форуме приняла участие и Башкирия, для которой Китай уже давно является одним из главных внешнеторговых партнеров.

Как сообщила глава госкомитета по внешнеэкономическим связям Башкирии Маргарита Болычева, на долю республики приходится 16,2% товарооборота. На экспорт в Китай поставляется машиностроение, химия, каучук. В 2025 году экспорт металлов вырос в 3,3 раза, а по химии – сразу на 10%. На презентации отмечалось, что у Башкирии есть множество преимуществ как у торгового партнера – локация, логистика, индустриальные парки и налоговые льготы.

- Предложения уже поступают, в частности на продукцию нашей нефтехимии. Сейчас мы внимательно отрабатываем каждый контакт, готовим встречные предложения, - отметила Маргарита Болычева.

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