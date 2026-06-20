«Очередным триумф нашей культуры!»: два спектакля из Башкирии взяли «Золотую маску»

Фото: Аккаунт Радия Хабирова в соцсетях

Сразу два спектакля из Башкирии завоевали «Золотую маску» – главную театральную премию России. Об этом рассказал глава республики Радий Хабиров.

Спектакль «Гора» Уфимского государственного татарского театра «Нур» победил в номинации «Драматический театр. Большая форма». Постановка создана по произведению уроженца Янаульского района Ильдара Юзеева.

Второй награды удостоился Башкирский государственный театр кукол со спектаклем «Тьма египетская» – он победил в номинации «Театр кукол». В основе постановки – цикл рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача».

Кроме того, спектакль Башкирского государственного театра драмы имени Мажита Гафури «Не успела сказать люблю» вошел в лонг-лист премии.

Хабиров напомнил, что в прошлом году театры республики завоевали семь «Золотых масок».

– Поздравляю театральное сообщество Башкортостана и всех жителей республики с очередным триумфом нашей культуры! Этот успех действительно дорогого стоит, – заявил глава Башкирии.

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