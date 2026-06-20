Зарплата в полмиллиона: уфимцам предложили заманчивые вакансии

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Республиканский центр занятости населения опубликовал подборку самых высокооплачиваемых вакансий в Уфе.

Лидером списка стала позиция инженера-технолога в компании «Лидер Коммишнинг» – от 180 до 500 тысяч рублей в месяц. На втором месте – плиточник в «Фаворит-М» с зарплатой от 120 до 350 тысяч рублей. Руководитель отдела продаж может рассчитывать на доход от 120 до 300 тысяч рублей.

Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования в компании «Интертехэлектро-Турбомонтаж» будет заработывать от 200 до 250 тысяч рублей. Системный аналитик в «Информационных технологиях и коммуникационных системах» – от 200 до 230 тысяч рублей. Замыкает топ курьер у ИП Лысенко Натальи с зарплатой от 113,5 до 190 тысяч рублей.

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