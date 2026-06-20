Едва не оборвались три жизни: в Уфе из воды спасли двух женщин и собаку

Фото: УГЗ Уфы

За двое суток спасатели на реке Белой в Кировском районе Уфы дважды предотвратили гибель людей. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты города.

Первый случай произошел сегодня на песчаной косе выше пляжа «Солнечный» – в месте, где купаться запрещено. 20-летняя девушка рождения прыгнула в воду вслед за своей собакой, которая погналась за игрушечным кольцом. Сильное течение подхватило обоих. Напуганное животное инстинктивно начало карабкаться на хозяйку, толкая ее под воду. Девушка стала захлебываться. Спасатели подошли на плавсредстве, подняли ее из воды и доставили на берег вместе с питомцем. Медицинская помощь не потребовалась.

Второй случай произошел накануне вечером на самом пляже «Солнечный». 41-летняя женщина попыталась доплыть до буйков, оказалась на глубине и запаниковала. Она начала бороться с течением и быстро теряла силы. Дежурный пост направился к ней на лодке и поднял ее на борт.

Спасатели напоминают о правилах безопасности на воде. Крупная собака в реке опасна для пловца: в панике животное инстинктивно карабкается на человека и может утащить его под воду. Не стоит плыть за питомцем на течении. Песчаные косы за пределами оборудованных пляжей также представляют угрозу – рельеф дна там не проверен, и в любой момент можно оказаться в яме или водовороте. Если течение подхватило и силы на исходе – не нужно с ним бороться. Лучше перевернуться на спину, восстановить дыхание и звать на помощь.

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