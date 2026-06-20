Никаких вестей уже почти две недели: 77-летняя женщина пропала в Башкирии

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

В Башкирии почти две недели разыскивают 77-летнюю Тамару Хузину из села Рабак (Янаульский район). Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт Башкортостан».

7 июня Женщина ушла из дома и с тех пор не выходит на связь. Ее приметы: рост – 150 см, худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза. В момент исчезновения была одета в темно-синюю куртку, черный халат, серые лосины, темно-коричневые носки и серую вязаную шапку.

Тех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112. Отряд также ждет добровольцев для участия в поисках.

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