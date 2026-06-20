Жильцы обнаружили у себя в вентиляции пернатого «гостя»: пришлось вызвать спасателей

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

В Башкирии спасатели вызволили стрижа, застрявшего в вентиляции жилого дома. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Жильцы дома в Уфимском районе вызвали экстренные службы, решив, что в помещение залетела летучая мышь. Однако из вентиляционного канала извлекли испуганного стрижа. Птица не пострадала – после осмотра ее отпустили на волю.

Спасатели напоминают: самостоятельно извлекать птиц и диких животных из труднодоступных мест опасно – это может привести к травмам как у человека, так и у животного. При обнаружении животного в беде нужно позвонить по номеру 112.

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