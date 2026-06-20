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НовостиПолитика20 июня 2026 16:05

«Погибают лучшие, потому что никогда не прячутся и идут до конца»: в Башкирии похоронили 27-летнего добровольца

В Башкирии простились с погибшим в СВО 27-летним добровольцем
Михаил ПОРТНОЙ
Фото: Аккаунт Марата Юсупова в соцсетях

Фото: Аккаунт Марата Юсупова в соцсетях

В Башкирии простились с Евгением Кабировым из села Языково – он погиб в ходе специальной военной операции. Об этом рассказал глава администрации Благоварского района Марат Юсупов.

Евгений Ирекович родился 20 декабря 1997 года, учился в Языковской школе, затем окончил финансово-экономический университет при правительстве России по специальности «Банковское дело». До службы работал в банковской сфере и Башкирской мясной компании.

– В свои 27 лет он, как и подобает настоящему мужчине, уверенно и добровольно встал на защиту нашего Отечества, отдав за него самое дорогое – свою жизнь. Евгений проявил себя как мужественный и храбрый солдат. Он с честью и достоинством нес службу. Погибают лучшие, потому что никогда не прячутся, идут до конца за справедливость. Эта невосполнимая утрата болью отзывается в сердце каждого из нас, – написал в соцсетях Марат Юсупов.

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