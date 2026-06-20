Фото: МЧС Башкирии

В Уфе на пересечении улиц Коммунистической и Зенцова загорелся строительный мусор. Об этом рассказали в МЧС Башкирии.

Пожарные уфимского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали открытое горение на площади 60 квадратных метров. Из-за сильного задымления из находящегося рядом здания спасатели вывели пятерых человек. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливает дознаватель МЧС.

Пожар в центре Уфы

В ведомстве напоминают, что строительные отходы представляют повышенную пожарную опасность. Специалисты рекомендуют своевременно вывозить мусор со стройплощадок, не допускать скопления легковоспламеняющихся материалов у стен зданий, а также регулярно проверять исправность электропроводки в местах проведения работ.

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