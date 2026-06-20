На ж/д переезде столкнулись поезд и КамАЗ: прокуратура начала проверку

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В Башкирии прокуратура проверяет обстоятельства столкновения локомотива с грузовым КамАЗом с прицепом. Об этом рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел сегодня на железнодорожном переезде на улице Салтыкова-Щедрина в Стерлитамаке. Пострадавших нет. На место выехали помощник Стерлитамакского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа.

Транспортная прокуратура проверяет, были ли соблюдены требования законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По итогам проверки при наличии оснований примут меры реагирования.

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