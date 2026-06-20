ЧП на ж/д переезде в Башкирии: тепловоз столкнулся с КамАЗом

Фото: МЧС Башкирии

В Башкирии тепловоз столкнулся с грузовым КамАЗом. Об этом рассказали в МЧС республики.

По предварительным данным, у грузовика заглох двигатель прямо на путях. Машина остановилась, и в нее врезался поезд. Погибших и пострадавших нет.

МЧС напоминает: если автомобиль заглох на железнодорожном переезде, нужно сразу высадить пассажиров и попытаться откатить машину с путей. Если двигатель не запускается – нужно отправить двух человек в разные стороны вдоль путей, чтобы они подавали сигналы машинисту. Для этого подойдут яркая ткань или фонарик – ими нужно делать круговые движения. После этого следует покинуть кабину и отойти на безопасное расстояние.

– Жизнь важнее минуты ожидания! – заявили в экстренном ведомстве.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.