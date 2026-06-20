Фото: Соцсети

Сегодня днем, 20 июня, в Уфе на пересечении улиц Коммунистической и Аксакова загорелся строительный мусор. Об этом рассказали в МЧС Башкирии.

Пожар на территории общежития БГПУ

Инцидент произошел на территории общежития Башкирского государственного педагогического университета. Площадь возгорания составляет 30 квадратных метров.

Пожарные тушат огонь и работают над локализацией пожара. Пострадавших нет.

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