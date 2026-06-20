16-летнюю девушку из Уфы поймали за рулем питбайка: ее родителям придется отвечать перед законом

Фото: ГАИ Уфы

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции в рамках кампании «Не рули, Малай!» остановили питбайк – за рулем оказалась 16-летняя девушка. Об этом рассказала пресс-служба городской дорожной полиции.

Все произошло вчера, 19 мая, около двух часов дня. На место вызвали отца девочки, в его присутствии школьницу отстранили от управления. Сам питбайк отправили на спецстоянку.

В действиях родителей усмотрели признаки административного правонарушения. Материалы направили в Комиссию по делам несовершеннолетних – для решения вопроса о привлечении родителей к ответственности и постановки семьи на профилактический учет.

– Доверяя несовершеннолетнему управление автомобилем, мотоциклом или скутером, вы подвергаете смертельной опасности не только его, но и окружающих, – напомнили в ГАИ.

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