«Поезда здоровья» в Башкирии: график работы с 22 по 28 июня

Фото: Минздрав Башкирии

В Башкирии продолжается акция «Здоровая республика – здоровый регион»: передвижные медицинские комплексы объезжают отдаленные населенные пункты республики. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

На борту – рентгенографы, маммографы и бригады врачей узких специальностей. Все обследования бесплатные. С 22 по 28 июня «поезда здоровья» побывают в 17 селах и деревнях.

График:

– 22 июня – село Новомунасипово (Бурзянский район);

– 23-24 июня – село Гадельгареево (Бурзянский район);

– 25-26 июня – село Старосубхангулово (Бурзянский район);

– 22 июня – деревня Лемез-Тамак (Мечетлинский район);

– 23-25 июня – деревня Нижнее Бобино (Мечетлинский район);

– 22-23 июня – село Аккузево (Илишевского район);

– 24 июня – село Старокиргизово (Илишевского район);

– 25 июня – село Андреевка (Илишевский район);

– 26 июня – село Итеево (Илишевский район);

– 22 июня – село Новоурсаево (Бакалинский район);

– 23-24 июня – село Юльтимировка (Бакалинский район);

– 25 июня – село Старокостеево (Бакалинский район);

– 26-29 июня – село Умирово (Бакалинский район);

– 22-24 июня – село Кулгунино (Ишимбайский район);

– 25-26 июня – село Мраково (Ишимбайский район);

– 23-24 июня – село Старомусино (Чишминский район);

– 25-26 июня – село Шингак-Куль (Чишминский район).

Записываться заранее не нужно – врачи принимают в порядке живой очереди. С собой нужно взять паспорт и медицинский полис.

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