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НовостиОбщество20 июня 2026 8:53

Отмена «Беспилотной опасности»: в уфимском аэропорту сняли ограничения

В аэропорту Уфы сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня днем, 20 июня, уфимский международный аэропорт возобновил прием и выпуск воздушных судов в штатном режиме. Об этом рассказал председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Ограничения сняты на фоне отмены режима «Беспилотная опасность», который действовал на территории республики четыре часа.

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