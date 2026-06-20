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НовостиОбщество20 июня 2026 8:48

«Беспилотная опасность» в Башкирии отменена: режим действовал четыре часа

В Башкирии сняли режим «Беспилотная опасность»
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня днем, 20 июня, в Башкирии отменили режим «Беспилотная опасность» – он действовал четыре часа. Об этом рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Одновременно сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в международном аэропорту «Уфа».

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