«Беспилотная опасность» в Башкирии отменена: режим действовал четыре часа

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня днем, 20 июня, в Башкирии отменили режим «Беспилотная опасность» – он действовал четыре часа. Об этом рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Одновременно сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в международном аэропорту «Уфа».

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