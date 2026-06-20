Житель Челябинска похитил у пожилой уфимки два миллиона рублей: он был участником коварной преступной схемы

Фото: МВД Башкирии

В Уфе задержали 41-летнего челябинца – он подозревается в участии в мошеннической схеме, жертвой которой стала 72-летняя пенсионерка. Об этом рассказали в МВД Башкирии.

Пожилая женщина состояла в рабочем чате и получила там сообщение с просьбой отправить код. После этого ей начали звонить незнакомцы с разных номеров. Они представлялись сотрудниками «Госуслуг», банков, Роспотребнадзора, Федерального казначейства и прокуратуры. Все они убеждали женщину действовать строго по их инструкциям и ничего не рассказывать родственникам.

В итоге пенсионерка сняла со счетов 600 тысяч и 1,3 миллиона рублей и передала деньги курьеру. Спустя время с заявлением она обратилась в отдел уфимской полиции №6.

Оперативники быстро установили личность курьера. Задержанный рассказал, что в прошлом месяце нашел работу через сайт вакансий. Он ездил по разным городам, забирал деньги и переводил их через криптообменники.

Сейчас подозреваемый под стражей. Полицейские проверяют его причастность к другим подобным преступлениям.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.