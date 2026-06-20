Борьба с пьянством за рулем в Башкирии: за сутки поймали 43 нарушителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки в Башкирии инспекторы выявили более 1500 нарушений правил дорожного движения. Об этом рассказали в Госавтоинспекции республики.

43 водителя ездили, будучи пьянымы. Троих из них привлекли к уголовной ответственности по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» – за повторное аналогичное нарушение.

Пятеро водителей сели за руль, уже будучи лишенными прав, еще 46 не имели водительского удостоверения вовсе.

Инспекторы зафиксировали 32 случая выезда на встречную полосу там, где это запрещено. Еще 15 водителей нарушили правила перевозки детей.

В рамках профилактического мероприятия «Мототехника» выявили более 16 нарушений со стороны водителей двухколесных транспортов.

Если вы увидели, что нетрезвый человек садится за руль, ГАИ призывают сообщить об этом по телефону доверия МВД Башкирии: 8-347-279-32-92 или через чат-бот Госавтоинспекции – GIBDDRB_02bot.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.