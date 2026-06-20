ГК ЧС: в Башкирии вспыхнуло 328 гектаров сухой растительности

Фото: Федор СКВОРЦОВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки в Башкирии не зарегистрировали ни одного лесного пожара и ни одного загорания сухой растительности. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

С начала 2026 года в регионе возникло 14 очагов лесных пожаров – они охватили более 87 гектаров. Кроме того, зафиксировали 197 загораний сухой растительности на площади более 328 гектаров.

– Ситуацию держим на контроле! – заверили в ГК ЧС.

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