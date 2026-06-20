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НовостиОбщество20 июня 2026 6:59

ГАИ задержала в Уфе шестерых опасных нарушителей: они сели за руль пьяными

В Уфе задержали шестерых пьяных водителей
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки в Уфе случилось 35 аварий – четыре человека получили травмы. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.

Всего инспекторы пресекли 370 нарушений правил дорожного движения. Восемь водителей ехали без ремня безопасности, шестеро не уступили дорогу пешеходам, трое нарушили правила перевозки детей. Пятеро пешеходов также привлечены к ответственности за нарушение ПДД.

Шестерых водителей задержали за езду в нетрезвом виде. Еще двое отказались проходить медицинское освидетельствование.

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