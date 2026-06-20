Жители Башкирии жалуются на неработающий мобильный интернет: это произошло на фоне «Беспилотной опасности»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Уфы и нескольких городов и районов Башкирии утром остались без мобильного интернета. В сервисе Downdetector число жалоб на связь резко выросло около 10:00 по местному времени.

По данным Telegram-канала «Объясняем. Башкортостан», операторы намеренно отключают часть вышек – чтобы дроны не могли навестись по сигналу сотовой сети.

Ранее в республике была объявлена «Беспилотная опасность», а аэропорт Уфы временно прекратил принимать и выпускать воздушные суда.

Управление гражданской защиты Уфы призвало жителей уйти с открытых участков улиц и не подходить к окнам и остекленным помещениям. Специалисты призвали следить за официальными каналами и выполнять указания властей, а при необходимости звонить в экстренные службы – 112.

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