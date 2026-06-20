«Беспилотная опасность» в Башкирии: в Уфе ограничили прием и выпуск самолетов

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня утром, 20 июня, в международном аэропорту «Уфа» временно ограничили прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказал председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Ранее в республике объявили режим «Беспилотная опасность». Жителей призвали покинуть открытые участки улиц, не подходить к окнам и остекленным помещениям и следить за официальными сообщениями властей.

При необходимости рекомендуется звонить по номеру экстренных служб – 112.

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