«Покиньте открытые участки улиц»: «Беспилотная опасность» объявлена в Башкирии

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня утром, 20 июня, в Башкирии объявил режим «Беспилотная опасность». Об этом рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Управление гражданской защиты Уфы призывает жителей покинуть открытые участки улиц и не подходить к окнам и остекленным помещениям.

– Следите за официальными сообщениями и выполняйте указания властей. При необходимости звоните по номеру экстренных служб – 112, – заявили в УГЗ.

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