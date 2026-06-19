В Башкирии 14 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике

Более 4600 школьников сдали базовую математику на «4» и «5». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии опубликовали результаты единого государственного экзамена по профильной математике. В региональном министерстве просвещения сообщили, что выпускники в этом году показали рекордный рост успеваемости по сравнению с прошлым годом. Максимальные 100 баллов набрали 14 человек, ещё 2161 выпускник получил от 81 балла и выше, а 5070 школьников – от 61 балла и выше. Средний балл по предмету вырос до 69,1.

Базовый уровень экзамена сдавали 6425 человек, из них оценки «4» и «5» получили 4613 выпускников, что больше 70 процентов от общего числа сдававших.

В ведомстве отметили, что такие результаты стали возможны благодаря труду самих школьников, их учителей и поддержке семей, и назвали это отличным показателем качества подготовки в школах республики.

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