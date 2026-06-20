Грозы и ливни обрушатся на Башкирию в выходные

В выходные в республике ожидаются кратковременные дожди и грозы с умеренным ветром. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Башкирии на выходные, 20 и 21 июня. В субботу местами пройдут кратковременные дожди с грозами, ветер ожидается юго-восточный умеренный. Ночью температура составит от +10 до +15 градусов, днем воздух прогреется до +23...+28 градусов.

В воскресенье осадки сохранятся ночью местами, а днем уже по всей республике, при этом возможны грозы. Ветер подует с юго-востока и востока, будет умеренным, но при грозе может стать порывистым. Ночные температуры поднимутся до +12...+17 градусов, а дневные останутся на том же уровне – +23...+28 градусов.

В МЧС напоминают о необходимости соблюдать осторожность во время грозы и избегать открытых пространств.

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