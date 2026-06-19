В МВД Башкирии прокомментировали попытку похищения годовалого ребенка

Полиция проверяет сообщение о попытке похищения ребенка в центре Уфы. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В центре Уфы незнакомая женщина прямо на улице попыталась выхватить годовалого ребенка из коляски. Мама девочки Ляйсан гуляла с двумя дочерями, когда их начала преследовать незнакомка. Та пыталась забрать коляску с младшей дочкой и кричала, что это ее дети.

На шум обернулся прохожий мужчина, он подбежал и помог испуганной женщине: проводил ее с детьми до ворот закрытого жилого комплекса. Однако преследовательница не отстала, оказалось, что у нее есть ключи, и она спокойно зашла во двор следом. Ляйсан позвала на помощь еще одну прохожую, та вызвала охрану. Пока охранники разбирались с незнакомкой, мама с детьми успела убежать.

Ляйсан написала заявление в полицию, но там ответили, что в действиях женщины нет состава преступления, и передали все материалы участковому. В пресс-службе МВД по Башкирии изданию «КП-Уфа» сообщили, что зарегистрировали обращение 18 июня в отделении №7, сейчас сотрудники проводят проверку и разыскивают ту самую женщину.

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