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НовостиЧто происходит19 июня 2026 16:15

В Башкирии с 11 июня ищут пропавшего 43-летнего Альберта Гареева

Пропал житель Уфы в черной куртке и темно-синей футболке
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии пропал седовласый мужчин.

В Башкирии пропал седовласый мужчин.

В Башкирии с 11 июня ведутся поиски 43-летнего жителя Уфы Альберта Гареева, который перестал выходить на связь. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт РБ».

В момент исчезновения мужчина был одет в черную куртку, темно-синюю футболку, темно-синие спортивные штаны и черно-белые кроссовки.

Приметы: рост 177 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы и серо-голубые глаза.

Волонтеры просят всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении пропавшего, сообщить по бесплатному номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112. Любая информация может помочь найти человека, говорят добровольцы.

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