В Уфе ремонт на улице Заки Валиди перенесли на неделю

Перекрытие улицы Заки Валиди отложено до 27 июня в связи с празднованием Дня молодежи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Уфы сообщила о переносе дорожных работ на улице Заки Валиди на неделю. Так, вместо 20 июня они начнутся 27 июня, а завершатся не 20 июля, а 27 июля. Речь идет об участке от улицы Воровского до улицы Карла Маркса.

Перекрытие будет проходить поэтапно: на этапе подготовки и фрезерования перекроют одну полосу, а во время укладки асфальта - половину проезжей части. Причиной переноса стало решение межведомственной комиссии, связанное с предстоящим празднованием Дня молодежи, чтобы не создавать дополнительных неудобств для горожан и гостей столицы в дни массовых мероприятий.

На время работ автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.

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