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НовостиОбщество19 июня 2026 15:40

В Уфе ремонт на улице Заки Валиди перенесли на неделю

Дорожные работы на участке от Воровского до Карла Маркса начнутся 27 июня
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Перекрытие улицы Заки Валиди отложено до 27 июня в связи с празднованием Дня молодежи.

Перекрытие улицы Заки Валиди отложено до 27 июня в связи с празднованием Дня молодежи.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Уфы сообщила о переносе дорожных работ на улице Заки Валиди на неделю. Так, вместо 20 июня они начнутся 27 июня, а завершатся не 20 июля, а 27 июля. Речь идет об участке от улицы Воровского до улицы Карла Маркса.

Перекрытие будет проходить поэтапно: на этапе подготовки и фрезерования перекроют одну полосу, а во время укладки асфальта - половину проезжей части. Причиной переноса стало решение межведомственной комиссии, связанное с предстоящим празднованием Дня молодежи, чтобы не создавать дополнительных неудобств для горожан и гостей столицы в дни массовых мероприятий.

На время работ автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.

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