В Уфе 20 и 21 июня пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В субботу и воскресенье в столице развернутся две ярмарочные площадки для горожан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мэрия Уфы пригласила жителей города на сельскохозяйственные ярмарки, которые состоятся 20 и 21 июня. В субботу и воскресенье все желающие смогут приобрести натуральные продукты напрямую от башкирских производителей.

Ярмарочная торговля развернется на двух площадках – на улице Рабкоров, 20 и на площади перед Дворцом спорта.

Напомним, с 19 по 21 июня ярмарки пройдут в 31 муниципалитете республики, где будет организовано в общей сложности 40 торговых площадок.

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