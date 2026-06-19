В Уфе водители смогут платить за парковку через систему быстрых платежей

Оплата парковки в Уфе стала доступна через СБП без ввода реквизитов карты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Уфы расширила функционал системы платных парковок, добавив новый способ оплаты – перевод через Систему быстрых платежей. Теперь водители могут воспользоваться этим сервисом в личном кабинете на портале парковочного пространства, а также в мобильном приложении «Горпарковки».

В мэрии отметили, что внедрение СБП делает процесс оплаты более удобным, так как он занимает всего несколько кликов и не требует вводить реквизиты банковской карты.

Подробная инструкция по использованию нового метода размещена в разделе «Оплата через личный кабинет».

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