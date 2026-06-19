В центре Уфы женщина пыталась выхватить коляску с годовалым ребенком у прохожей

Незнакомка с ключами преследовала маму с двумя детьми и зашла за ней в закрытый двор. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В центре Уфы незнакомая женщина попыталась похитить годовалого ребенка из коляски прямо на улице, передает 112.

Мать девочки, Ляйсан, рассказала, что она гуляла с двумя дочерями, когда их начала преследовать незнакомка, которая пыталась выхватить коляску с младшей дочерью и при этом кричала, что дети принадлежат ей. На помощь пришел случайный прохожий, увидевший эту картину. Уфимец проводил испуганную женщину с детьми до ворот ее закрытого жилого комплекса, однако оказалось, что у преследовательницы были ключи, и она спокойно зашла во двор следом. Ляйсан обратилась за помощью к другой прохожей, та позвала охрану, и пока охранники разбирались с похитительницей, маме с детьми удалось скрыться.

Мать двоих детей написала заявление в полицию, но там ответили, что состава преступления нет, и передали информацию участковому.

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