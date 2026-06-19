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НовостиЧто происходит19 июня 2026 13:29

В Уфимском районе построят отель на 45 номеров за 221 миллион рублей

Инвестор вложит 221 млн рублей в отель с номерами для маломобильных гостей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Компания «ТриА Девелопмент» получила землю под придорожную гостиницу с кафе и парковкой.

Компания «ТриА Девелопмент» получила землю под придорожную гостиницу с кафе и парковкой.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфимском районе появится придорожный отель, строительство которого обойдется в 221 миллион рублей. Компания «ТриА Девелопмент» получила в аренду без проведения торгов земельный участок площадью 1,3 гектара для реализации инвестиционного проекта.

На этой территории планируют возвести гостиницу на 45 номеров, часть из которых будет приспособлена для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также в отеле разместят кафе, вендинговые автоматы и парковку для гостей.

Ранее проект получил статус приоритетного, что позволило компании воспользоваться мерами государственной поддержки. Сроки строительства пока не уточняются.

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