В Уфе концентрация этилбензола в воздухе превысила норму в 2,2 раза

В Уфе нашли превышение этилбензола. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 18 июня на пункте наблюдения в Уфе зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации этилбензола в атмосферном воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе Башгидрометцентра.

На посту наблюдения №17, расположенном на улице Мажита Гафури, 101, содержание этилбензола оказалось выше нормы в 2,2 раза. По остальным контролируемым веществам превышений не выявили.

Напомним, в Башкирии до 20 часов 20 июня продолжает действовать режим неблагоприятных метеоусловий, который в народе называют «черным небом», так как из-за слабого ветра вредные вещества хуже рассеиваются и могут накапливаться у поверхности земли.

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