В Уфе, Стерлитамаке и Салавате режим «черного неба» продлили до 20 июня

Режим неблагоприятных метеоусловий в Башкирии продлён до субботнего вечера. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Башгидрометцентр продлил режим неблагоприятных метеоусловий в Уфе, Стерлитамаке и Салавате ещё на сутки. Теперь он будет действовать до 20.00 20 июня.

Как и накануне, из-за слабого ветра вредные примеси в воздухе не могут рассеиваться естественным образом, поэтому выхлопные газы автомобилей и промышленные выбросы способны опускаться на уровень жилых домов. В связи с этим местные предприятия обязаны снижать объемы выбросов в атмосферу до тех пор, пока погодные условия не изменятся.

Напомним, «черное небо» – это неофициальное название режима, которое используют в народе для обозначения периода застоя воздуха с повышенной концентрацией загрязнителей.

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