С 1 июля плата за детский сад в Уфе вырастет до 192 рублей в день

И.о. мэра Уфы подписал постановление о повышении платы за детские сады. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов 18 июня подписал постановление, согласно которому с 1 июля 2026 года плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах столицы вырастет и составит 192 рубля в день.

В документе, который имеется в распоряжении редакции, указано, что это повышение станет последним в текущем году, поскольку правительство республики уже утвердило максимальный размер родительской платы, и установленная сумма является предельной.

Родителям дошкольников рекомендуют заранее ознакомиться с новым порядком оплаты и учитывать изменения при планировании семейного бюджета.

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