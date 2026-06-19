В Башкирии за сезон клещи напали на 4912 человек

Специалисты обработали от клещей 4,2 тысячи гектаров, в том числе почти 1,8 тысячи детских зон отдыха. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

С начала сезона в больницы обратились 4912 человек, пострадавших от укусов клещей, причем дети составляют около 34,3 процента от общего числа пострадавших. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии исследовали 4922 клеща, снятых с людей, и выяснили, что инфицированность вирусом клещевого энцефалита составила 0,5 процента (в прошлом году этот показатель был выше – 1,2 процента), а зараженность возбудителями инфекционного боррелиоза достигла 22,2 процента (в 2025 году – 19,2 процента).

Ранее для снижения рисков специалисты провели акарицидные обработки на территории свыше 4,2 тысячи гектаров, из которых почти 1,8 тысячи гектаров приходится на детские зоны отдыха.

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