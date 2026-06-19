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НовостиПроисшествия19 июня 2026 10:11

На трассе в Башкирии в ДТП погибли два медика и девушка: к расследованию подключился профсоюз

В Башкирии профсоюз медиков включился в расследование смертельного ДТП
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГАИ Башкирии

Фото: ГАИ Башкирии

Профсоюз работников здравоохранения Башкирии принимает участие в расследовании гибели двух медиков в аварии со скорой помощью. Об этом рассказали в республиканской организации профсоюза.

Трагедия произошла 18 июня на трассе Крапачово – Месягутово – Ачит. Водитель скорой врезался в стоявшие на красный свет Lada Vesta и грузовой Mercedes. В салоне находились четыре человека: два медика Месягутовской ЦРБ и 20-летняя девушка погибли, водитель выжил, но попал в больницу в крайне тяжелом состоянии. По данным «КП-Уфа», погибшая девушка была дочерью водителя – он забрал ее из Уфы и вез домой.

Сформирована комиссия, и профсоюз включился в расследование обстоятельств трагедии. Семьям погибших медиков – членов организации – уже выплатили материальную помощь в рамках профсоюзной программы поддержки.

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