26 тысяч пачек «нелегалки»: в Башкирии силовики задержали торговку немаркированными сигаретами

Фото: ФСБ Башкирии

В Башкирии задержали предпринимательницу, которая торговала немаркированными сигаретами. Об этом рассказали в ФСБ республики.

48-летняя женщина закупала нелегальную табачную продукцию, хранила ее в гараже и продавала через торговый комплекс в Стерлитамаке. При поддержке Росгвардии ее задержали. При обысках в гараже и на торговой точке изъяли 26 114 пачек сигарет на сумму 3 525 390 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ». Торговая точка закрыта.

Следователи устанавливают все обстоятельства дела и проверяют, не совершала ли обвиняемая других преступлений.

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