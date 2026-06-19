В Башкирии утонули мужчина и восьмилетняя девочка: СК начал проверки

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Башкирии на двух реках погибли мужчина и восьмилетняя девочка. Об этом рассказали в Следственном комитете республики.

Первый случай произошел в Дюртюлинском районе близ деревни Кучергич. Супружеская пара отдыхала на берегу реки Белой в неприспособленном для купания месте. Во время катания на надувной лодке они потеряли управление и перевернулись. Женщина была в спасательном жилете и удержалась на воде. Ее 41-летний муж жилет не надел и утонул.

Вторая трагедия произошла в селе Нигаматово (Баймакский район). Очевидцы обнаружили тело восьмилетней девочки в реке Сакмара. По предварительным данным, дети купались в необорудованном месте без присмотра взрослых.

Следователи осмотрели оба места происшествий, опрашивают свидетелей и назначили судебно-медицинские экспертизы. По итогам проверок примут процессуальные решения.

В СК напомнили: с начала года на водоемах Башкирии погиб 31 человек, среди них – четверо детей. Ведомство призывает купаться только на оборудованных пляжах, не заходить в воду в состоянии опьянения, использовать спасательные жилеты на плавсредствах и не оставлять детей у воды без присмотра.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.