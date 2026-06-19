Завод в Башкирии задолжал миллионы работникам: возбуждено уголовное дело

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии завод литейных технологий «Продвижение» задолжал миллионы сотрудникам. Об этом рассказали в прокуратуре и Следственном комитете республики.

С октября 2025 года по май этого года руководство предприятия своевременно не рассчитывалось с 21 работником. Долг составил более 2,3 млн рублей. Нарушения выявила прокуратура Давлекановского района в ходе проверки исполнения трудового законодательства.

Материалы проверки передали следователям. Возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев». Прокурор внес представление руководителю завода и направил в суд иск о взыскании долга.

Следователи изучат финансовую и хозяйственную документацию предприятия. При необходимости проведут экспертизу. Ход расследования и восстановление прав работников – на контроле прокуратуры.

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