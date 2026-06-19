Ремонт дороги во дворе: власти объяснили, кто за него должен платить

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе власти объяснили, почему жители многоквартирных домов должны сами оплачивать ремонт дорог во дворах.

Поводом стала жалоба на состояние дороги во дворе дома №91 на улице Интернациональной. В администрации Калининского района пояснили: если придомовая территория поставлена на кадастровый учет, она считается собственностью жильцов. Это значит, что все решения по ее содержанию принимают сами владельцы квартир.

Чтобы отремонтировать дорогу, жители должны провести общее собрание, зафиксировать решение протоколом и указать источник финансирования. После этого протокол направляют в управляющую организацию. Средства, собранные по статье «Содержание», жильцы вправе направить на решение наиболее острых проблем дома – в том числе на ямочный ремонт асфальта.

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