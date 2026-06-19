Цены за отдых в санаториях Башкирии: власти объяснили, из чего они складываются

Фото: Правительство Башкирии

Жители Башкирии жалуются на дорогие путевки в республиканские санатории. В Министерстве земельных и имущественных отношений республики рассказали, из чего складывается стоимость отдыха.

По словам местных жителей, десять дней в санатории для семьи из четырех человек обходятся дороже поездки в Турцию или Сочи. Один из жителей предложил частично финансировать путевки из бюджета – для тех, кто постоянно живет в республике.

В министерстве пояснили, что в регионе работают более 30 санаторно-курортных организаций. Восемь из них учреждены республикой в лице Минземимущества. На цену путевки влияют расходы на содержание корпусов, питание, медикаменты, оплату труда и налоги. При этом санатории стараются удерживать стоимость на конкурентоспособном уровне относительно других регионов Приволжского федерального округа.

Ведомство также отметило, что здравницы регулярно проводят сезонные акции и дают скидки – в том числе пенсионерам. Кроме того, санатории участвуют в программах социальной поддержки отдельных категорий граждан.

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